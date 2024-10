Si chiamava Gianfranco Suelzu il 55enne di Aglientu stroncato da un infarto a Trinità d'Agultu.

L'uomo, l'altro ieri mattina, si era recato dal suo medico curante poiché accusava dei preoccupanti dolori diffusi. Il medico gli aveva prescritto così una visita cardiologica per chiarire a cosa fosse dovuto il malessere e, dopo il controllo in ospedale a Tempio, Suelzu è tornato nella sua campagna.

Poche ore più tardi, però, il 55enne è stato stroncato da un infarto nella sua azienda di Lu Colbu (nell'agro di Trinità), dove abitava insieme a una sorella nella casa di famiglia.

La vicenda ha sconvolto l'intera comunità. Come riportato da La Nuova Sardegna, sulla tragedia non stata aperta alcuna inchiesta e i parenti di Suelzu non hanno presentato alcuna denuncia. Potrebbe dunque trattarsi di una semplice fatalità.