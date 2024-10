Stefano Vacca, 42 enne di Porto Torres è morto questa mattina a seguito di un incidente con la sua moto di grossa cilindrata. Sulla Sassari – Olbia, poco distante dal bivio per Chilivani, il centauro si è schiantato contro un trattore che stava effettuando una manovra per entrare in un'azienda agricola.

Sul luogo dell’incidente sono interventi gli uomini del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.