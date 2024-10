È morto Giampiero Marras Meloni, noto “Zampa”. Il leader indipendentista sardo, che con le sue battaglie politiche e sociali ha portato avanti la lotta dei sardi per l’indipendenza dell’Isola, si è spento questa mattina all'ospedale civile di Sassari.

Zampa, originario di Ozieri, era nato il 5 dicembre 1935 e viveva a Ittiri. Grande il cordoglio di chi sosteneva le sue idee e lo seguiva ormai da anni.

“Grande Lutto, è morto Zampa Marras, una notizia molto triste. Viene a manca un gigante dei diritti della nazione sarda. Lo ricorderemo come merita”, ha scritto Bustianu Cumpostu (“Sardigna Natzione Indipendentzia”).



“Stamane, di primo mattino è morto Zampa, nell'ospedale civile di Sassari – ha scritto invece il noto sardista Bainzu Piliu - Sono addolorato. Gianpiero è stato il primo a parlarmi di indipendenza nel 1975, io ero già della stessa idea e pensando ingenuamente che questa fosse anche la linea del partito mi iscrissi allora al PsdAz nel settembre dello stesso anno. Giampiero propose la mia elezione alla segreteria politica della sezione Simon Mossa, e così fu. Con Gianpiero muore un sincero indipendentista che resterà sempre nella nostra memoria, così come Doddore Meloni, fra i pochi punti fermi per un ideale che ci siamo impegnati a tradurre in realtà”.