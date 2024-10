Roberto Guido, 85 anni di Roma, è morto ieri, stroncato da un infarto, nella spiaggia del Poetto, all’altezza del Capolinea. L’anziano, in vacanza con il figlio, si è sentito male appena ha messo i piedi in acqua. E’ stato immediatamente soccorso da un bagnino e da un militare dell'Esercito che gli hanno praticato, per circa trenta minuti, un massaggio cardiaco. Successivamente, è arrivato il personale del 118, ma a nulla è servito l’utilizzo del defibrillatore. In seguito a queste operazioni, il corpo dell’uomo è rimasto sotto un lenzuolo per circa due ore, all'ombra di un ombrellone prestato da un bagnante. E il quotidiano L’Unione Sarda racconta dell’indifferenza della gente in un primo momento sgomenta per quanto accaduto e poi, invece, intenta, con estrema tranquillità, a continuare la giornata di mare con il cadavere a pochi passi.

Foto tratta da L'Unione Sarda