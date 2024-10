Nel corso delle ultime settimane sono stati incrementati i servizi di controllo dell’agro messi in atto dai militari del Comando Provinciale di Nuoro, al fine di prevenire rapine ai cacciatori e più gravi delitti.

I carabinieri di Arzana, a seguito di un approfondito rastrellamento avvenuto in località Genna e’ Antine, hanno rinvenuto, accuratamente occultata nella vegetazione, una pistola clandestina calibro 7.65 con relative munizioni inserite nel caricatore, in buono stato di conservazione e pronta all’uso. Poco distante, protette da un involucro di cellophane, sono state invece rinvenute 40 munizioni di vario calibro per pistola e carabina, in pessimo stato di conservazione.

In agro di Villagrande Strisaili, i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, in supporto ai carabinieri della locale Stazione, a seguito di una battuta hanno rinvenuto occultate in un anfratto roccioso 2 munizioni calibro 16 a pallettoni e 4 munizioni calibro 16 a pallini.

La pistola sarà sottoposta alle verifiche tecniche del R.I.S. di Cagliari al fine di accertare l’eventuale uso in azioni delittuose ed alla ricerca di tracce di Dna o impronte dell’utilizzatore.