Nei giorni scorsi a Ilbono, in località “Sutta Cresia”, i militari della squadriglia anticrimine di Lanusei, durante perlustrazione a piedi, hanno rinvenuto, nascosta tra i cespugli, una busta di plastica contenente 4 cartucce per pistola calibro 7.65 parabellum marca Gfl, 17 cartucce per moschetto calibro 6.5 marca norma carcano, 24 cartucce a pallini calibro 22 l.r., 2 cartucce calibro 12 a palla, 2 passamontagna in lana di colore nero, una cartucciera in cuoio color marrone ove erano custodite le cartucce calibro 6.5.

Tutto il munizionamento è in buono stato di conservazione. Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato dai tecnici del RIS.