Rapporto diretto con i cittadini, Comune più vicino e risposte e tempi certi. L’Amministrazione prosegue con convinzione nel percorso di innovazione dei servizi pubblici comunali con un altro importante passo utile a favorire il coinvolgimento degli algheresi.

Il rinnovato "Sistema segnalazioni", che vede protagonista l'App Municipium, presentato oggi a Sant’Anna dagli assessori Raimondo Cacciotto e Raniero Selva, dal Segretario Generale Luca Canessa e dall'Amministratore unico di Alghero In House Filiberto Costa, apre uno spazio in cui uffici e cittadini si trovano a collaborare per la soluzione dei problemi quotidiani.

Interventi relativi alla manutenzione, all’igiene urbana, al decoro: tramite un’applicazione scaricabile da tutti gli utenti in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android o IOS è possibile segnalare, ricevere notizie sullo stato dell’intervento richiesto e chiarimenti.

Un'applicazione che, d'altra parte, consente all’Amministrazione di testare le criticità, valutare i punti deboli della macchina burocratica e operativa e i possibili interventi.

“Miglioriamo il rapporto con la cittadinanza – ha spiegato l’Assessore alle Opere Pubbliche Raimondo Cacciotto – sapendo che ci viene chiesto di dare risposte in tempi certi. E a questo dedichiamo il massimo impegno”.

Il Sistema Segnalazioni prevede, oltre alle funzionalità offerte dall'app Municipium, un indirizzo mail (segnalazioni@comune.alghero. ss.it) e un numero (0799978666) dedicati, cui presto si aggiungerà un numero verde. Una scelta al passo coi tempi verso una interazione concreta e fattiva con la cittadinanza che tuttavia, secondo il Segretario Generale Luca Canessa, “serve anche all’Amministrazione per mettersi in discussione, per verificare i tempi di risposta, le percentuali di buon fine delle stesse. Uno strumento che, come per il caso della Cittadinanza attiva, mette il cittadino al centro dell’attenzione da parte dell’Ente, ma non è sostitutivo dell’Urp, che attiveremo presto e che ha invece un'altra missione”.

Per l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, il sistema “risulterà utile anche per monitorare le disfunzioni, per avere un quadro completo della situazione in città. Apriamo le porte degli uffici ai cittadini con una nuova unità di intenti per il bene comune, che si aggiunge alle attività di informazione che forniamo in questi giorni sul servizio di igiene urbana”.

Inoltre, è prevista anche una sezione dedicata alla Protezione Civile con notizie in tempo reale.