“Municipium” è il nome dell’applicazione per smartphone, Ios e Android, che consente agli utenti di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dal Comune di Ittiri.

È questa la soluzione scelta dall’Amministrazione Comunale per dare modo ai cittadini ricevere le notizie sull’attività amministrativa tramite notifica push, conoscere gli eventi sul proprio territorio, avere accesso a informazioni utili e di servizio della Protezione Civile, consultare le mappe dei punti di interesse del territorio e segnalare problemi e disservizi direttamente ai settori di competenza.

Inoltre l’applicazione, scaricabile gratuitamente, contiene una sezione “Rifiuti” che propone strumenti semplici al cittadino per differenziare correttamente i rifiuti che vengono prodotti in casa e nelle attività commerciali, contribuendo quindi a ridurre l’impatto ambientale.

È presente un calendario digitale dei rifiuti per zona, nel quale è possibile impostare una notifica personale che ricorderà al cittadino quale rifiuto dovrà conferire in strada per il giorno successivo, e altri strumenti di semplice utilizzo per gestire al meglio la Raccolta Differenziata.

L’App si inserisce all’interno di un programma promosso dal Settore Segreteria, AA.GG. e Sistemi Informatici volto a innovare la macchina amministrativa per mezzo delle nuove tecnologie digitali.