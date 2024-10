“Come consigliere della municipalità e come presidente della commissione politiche sociali, ho preso contatti con il signor Giuseppe l’impegno di fare tutto quanto nelle mie possibilità per consentirgli una vita dignitosa. Non è possibile che un uomo, una qualunque persona, debba vivere e meritare questa situazione indecorosa”.

Matteo Atzori, consigliere di Pirri, non credeva ai suoi occhi quando dopo aver letto il servizio su Sardegna Live si è recato immediatamente sul posto trovando una situazione quasi da terzo mondo: “Giuseppe era li – dice il consigliere Atzori - pur nella situazione di estrema difficoltà in cui si trova è un uomo con tanta dignità, addirittura mi ha detto di non fare niente che preferiva “ lasciare tutto così“ . Io gli ho detto che non se ne parla e che farò il possibile per aiutarlo perché è disumano che sia costretto a vivere cosi. Come già scritto da voi vive lì da quando 4 anni fa sono morti i genitori e lui si è trovato solo e senza casa. Ha perso il lavoro nel 1993 per il fallimento dell’impresa dove lavorava come muratore e da allora finché non ha avuto i problemi fisici, ha fatto piccoli lavoretti”.