Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19 in vigore sino al 3 maggio. Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020, il sindaco Paolo Truzzu, ha firmato l'ordinanza n. 24 che contiene le nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, con cui il Comune di Cagliari ha recepito anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2020.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato - è specificato nell'ordinanza sindacale - sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3000, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e sulla base del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020.

Dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020: