Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Isili lungo le principali vie di collegamento tra i centri del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.

Dal 1 giugno sono state accertate oltre 50 infrazioni al codice della strada in alcuni casi anche con sanzioni pecuniarie ingenti. Sono stati superati 80 punti decurtati, 3 le patenti e le carte di circolazione ritirate e 2 i veicoli sequestrati ai fini della confisca. Diverse autovetture sono risultate sprovviste della prescritta revisione.

Un automobilista, in particolare, circolava con il veicolo già sottoposto a sospensione della circolazione per la mancata revisione e privo della copertura assicurativa. Un altro, invece, guidava senza la patente che gli era stata revocata da

tempo: la violazione dell’articolo 116 del codice della strada commi 15 e 17 gli è costata la sanzione di 5000 euro e il fermo del veicolo per 3 mesi. I controlli proseguiranno nei fine settimana.