Aveva regolarmente parcheggiato la sua auto, un suv Mercedes, in via Kennedy dimenticando i finestrino aperto. Al suo rientro un turista è rimasto di stucco trovandosi sul parabrezza dell'auto una multa da 41 euro per “istigazione al furto”.

A riportare quanto accaduto ad Alghero La Nuova Sardegna. La polizia locale è stata inclemente con il malcapitato, accusato di non aver fatto il massimo per prevenire che qualche malintenzionato gli rubasse quanto custodito all'interno dell'auto o lo stesso veicolo.