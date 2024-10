La Polizia municipale di Sassari ha multato due persone per non aver rispettato le norme anti-Covid. Nello specifico, il primo multato non indossava la mascherina mentre si trovava vicino alla fontana di largo Brigata Sassari, dove si era creato un assembramento di persone. La seconda si trovava in un bar, in stato di ubriachezza, senza il dispositivo. Oltre ad essere multato, quest'ultimo, è stato anche arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Domenica poi, gli agenti della municipale, hanno sventato due furti nel medesimo negozio di profumi in viale Italia.

Un malintenzionato, notato dalla guardia giurata, non avrebbe esitato ad aggredirla per darsela a gambe, ma poco dopo è stato trovato nelle vicinanze dell'attività e denunciato. Un altro dopo il furto è stato inseguito da un dipendente, poi gli agenti lo avrebbero fermato dietro un'edicola dove aveva trovato riparo con la refurtiva, è stato arrestato in flagranza.