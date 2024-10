Prendeva tranquillamente il sole nonostante il divieto di accedere in spiaggia. Una donna di Alghero, professione avvocato, qualche giorno fa è stata avvicinata dai carabinieri della stazione cittadina i quali le hanno chiesto di andar via dall’arenile di via Garibaldi, mentre le commissionavano una multa salata per aver violato le restrizioni anti Covid-19 (il fatto è avvenuto lo scorso Primo maggio).

La donna, che si godeva la tintarella insieme al marito, avrebbe risposto al militare con un secco “Lei non sa chi sono io”. La donna sarebbe andata in escandescenza attirando l’attenzione di tante persone che hanno sentito le urla.