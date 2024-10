Si è rischiata una tragedia, nel giorno di Pasqua, dove sei persone (tra loro c’è anche una piccola di nove mesi più altre due bambine rispettivamente di 10 e 12 anni) sono dovute ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso (al Brotzu e al Marino) per un incendio sviluppatosi in un’abitazione, in via Tintoretto a Cagliari. Inevitabile i controlli sanitari: avevano respirato il fumo e la presenza dei minori era necessaria a scanso di eventuali complicazioni .

Ancora poco chiare le dinamiche del rogo, che ha interessato del materiale come legno e giornali accatastati in una balconata. Forse accidentalmente un mozzicone di sigaretta ha innescato le fiamme, che inesorabilmente hanno poi provocato un invasione di fumo all’interno dell’abitazione.

I Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti per trarre in salvo adulti e bambini: tanto spavento ma poteva andare peggio.