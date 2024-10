“Niente divisioni sulle ZES”. Il Capogruppo Franco Mula e tutti i Consiglieri Regionali del Partito Sardo D'Azione rivendicano l'intervento del Ministero per il riconoscimento di un diritto importante.

“Non dobbiamo dividerci su un’opportunità e una tematica così importante com’è la ZES. I problemi passati legati all’avvio della Zona Economica Speciale sono diversi, ma non sono certamente riconducibili a questa amministrazione Regionale, nè a questa Maggioranza. Politicizzare la ZES sarebbe solo un’operazione strumentale giocata per fini elettorali. Piuttosto i dibattiti sull'argomento sono strumenti di riflessione utile a tutti i cittadini non certo riservati ad una sola parte politica” sottolinea il capogruppo sardista Franco Mula.

“Il processo di formazione della Zona Economica Speciale è stato avviato dalla precedente Giunta ed è stato concluso da questa. Ora dobbiamo lavorare assieme per chiedere con forza al prossimo Ministro per il Sud, che realizzi due cose importanti: la prima è un adeguamento della perimetrazione in termini di ettari, con un aumento dagli attuali 2700 ad una superficie sufficiente all' inclusione delle aree interne della Sardegna, delle aree della provincia di Nuoro che risultano perennemente escluse dalla programmazione territoriale Regionale. La seconda: la Sardegna deve ottenere una quota parte dei fondi PNRR legati alle ZES, in quanto tali risorse non sono state assegnate precedentemente poiché i progetti risultavano ancora in fase istruttoria”.

“Ruolo determinante ha avuto il recente riconoscimento del diritto insulare cui è strettamente correlabile la richiesta di riperimetrazione e aumento delle superfici ZES che proprio sugli aspetti di svantaggio strutturale della nostra Regione fa leva. Naturalmente la richiesta di ampliamento delle ZES non dovrà in nessun modo precludere la possibilità futura di poter ottenere il riconoscimento della Zona franca Integrale. Tale riconoscimento necessita di impegno totale da parte della classe politica sarda con il Governo Nazionale affinché si avvii un processo di rivendicazione presso la Comunità Economica Europea. Solo uniti, si possono vincere battaglie così importanti, non servono divisioni dettate dalla contingenza elettorale” aggiunge Mula con i colleghi del Psd’Az.