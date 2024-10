"Il segretario del Pd Letta ignora, o finge di ignorare, i disastri dei suoi compagni di partito, che negli anni passati hanno inesorabilmente condannato la sanità pubblica sarda all’indebolimento e, in molti casi, alla distruzione di interi settori". Così il capogruppo del Psd'Az in Consiglio regionale, Franco Mula, commentando le parole di Enrico Letta che ha imputato alla gestione Solinas i dati della pandemia in Sardegna.

"Eccellenze cancellate - prosegue l'esponente sardista -, migliaia di posti di lavoro in sanità lasciati scoperti, servizi sul territorio eliminati. Un lavoro di distruzione che ha dei responsabili ben identificati. E’ vergognoso che si formulino accuse così superficiali, speculando sulla pandemia in atto per un attacco politico di basso livello. Bene farebbe Letta - prosegue ancora Mula -, a chiedere ai suo compagni di partito sardi un dettagliato resoconto di ciò che è stato fatto durante la Legislatura guidata da Pigliaru, di interi settori distrutti in nome di un risparmio peraltro mai realizzato, di una qualità del sistema sanitario tra i peggiori d’Europa che la Giunta Solinas ha ereditato".

"Speculare sulla pandemia in atto - conclude Mula -, è un gesto spregevole e indegno del capo di un partito di governo".