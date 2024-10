"Avevo la macchina fotografica in mano, ma solo uno degli scatti è uscito bene: quegli splendidi animali erano velocissimi". È il racconto di un turista napoletano, Aldo Matrisciano, che la mattina di domenica ha fotografato un gruppo di mufloni a passeggio nel porto di Arbatax, in Ogliastra.

L'uomo ha pubblicato la foto su Facebook e l'immagine ha subito incassato centinaia di like e condivisioni. "Vengo da vent'anni in Sardegna, mia moglie è originaria di Tortolì - racconta all'ANSA - Domenica mattina siamo sbarcati ad Arbatax e siamo andati a fotografare la zona delle Rocce Rosse, poi tornando a piedi in porto abbiamo visto i mufloni".

Dieci esemplari che hanno attraversato velocemente la zona dello scalo sotto gli occhi dei tanti turisti appena sbarcati. "È la prima volta che mi capita una cosa del genere - confessa Mastricano -. È stato molto bello. So che in passato qualcuno li aveva visti passeggiare anche vicino alla baia delle Rocce Rosse".