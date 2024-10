Con 15 voti favorevoli e 13 contrari il Consiglio comunale di Quartu ha respinto la mozione di sfiducia al sindaco Stefano Delunas che ha trovato l'appoggio di Forza Italia e in particolare dell’ex sindaco Mauro Contini, il primo firmatario della mozione di sfiducia, e dell'altro ex sindaco Davide Galantuomo. Dopo quattro ore di seduta consiliare, Delunas, sostenuto alle elezioni dal Partito Democratico, Quartu Riparte, Sardegna Vera, Più Quartu, Federazione della Sinistra (Prc + Pdci), Rosso Mori - Lista civica, Verdi, eletto nel giugno scorso dopo il ballottaggio con Contini, riesce a rimanere in selle trovando nuovi alleati nel centrodestra.

I lavori in aula andranno avanti già da oggi con le dichiarazioni programmatiche del sindaco.