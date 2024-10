"Da qualche giorno, all'angolo tra Via Crocifisso e Via Torino, sono state abbandonate delle siringhe usate e sporche di sangue. Nessuno le ha rimosse e siamo molto preoccupati per i pericoli per la salute pubblica che potrebbero derivarne". A lanciare l'allarme è il Movimento Sociale Sardo - Destra Regionale.

"Si tratta solo di un esempio, purtroppo, del degrado di Iglesias, visibile a tutti - si legge in un comunicato stampo dello stesso Movimento -. Un altro esempio, in cui si dimostra l’assenza delle Istituzioni locali, è la Piazza Buozzi, che avrebbe dovuto essere un parco per il tempo libero dei ragazzi, ma che è diventato una discarica a cielo aperto, col magazzino adibito a rifugio per tossicodipendenti e allo smontaggio di motorini rubati.

Chiediamo - scrive il Movimento Sociale Sardo - Destra Regionale - un intervento immediato da parte del comune, affinchè siano assicurati alla cittadinanza decoro, sicurezza e salute.