"Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, un servizio reso al Paese e ai cittadini, peraltro molto ben retribuito. E' un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione. Se il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini alla Camera, ha una sola via da seguire: quella di presentare le dimissioni da parlamentare. Il nostro obiettivo è quello di dare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, per farlo c'è bisogno di un impegno costante e attento, sono convinto che Andrea farà la scelta migliore”.

BUFERA M5S. Lo dice apertamente e senza troppi giri di parole l’ex primo cittadino di Assemini, Mario Puddu, riferendosi alla vicenda che vede protagonista il neo deputato Andrea Mura, il velista da record che però in questo mesi da parlamentare ha totalizzato un ‘record di assenze’ tra i banchi di Montecitorio.

In questi giorni si fa infuocata la polemica nei suoi confronti soprattutto dopo le affermazioni dell’azzurro Ugo Cappellacci: “Andrea Mura è il testimonial della casta a 5 stelle. Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo”.

Così il deputato di Forza Italia aveva replicato alle dichiarazioni con cui il deputato penta-stellato Andrea Mura giustificava le proprie assenze a Roma. Il grillino, infatti, ha il 96 per cento delle assenze a Montecitorio.

Intanto sui social, non mancano le repliche al post pubblicato da Mario Puddu: sono numerosi i commenti degli utenti che auspicano le immediate dimissioni da parlamentare del velista Mura: “Non mi aveva convinto la sua candidatura sin dall'inizio, un uomo che ama il mare in quella maniera non sarebbe mai stato rinchiuso in un Parlamento la libertà di navigare e stare solo in mezzo alla libertà non poteva che continuare ad essere così, quindi si dimetta e continui a navigare libero”.