Dalla delusione per la mancata partecipazione del Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali in Sardegna alle alleanze nazionali. Libertà di Movimento, la nuova formazione politica degli "orfani di Grillo" nata nell'isola all'indomani delle ultime votazioni, comunica ufficialmente che da alcuni mesi è allo studio la creazione di un soggetto nazionale di tipo confederato insieme ad altre realtà del resto d'Italia.

"In particolare - è detto in un comunicato - con la recentissima nascita di Uno Vale Tanto, soggetto che raccoglie i gruppi di Veneto, Emilia Romagna e Lazio, il progetto può dirsi ormai ad uno stadio estremamente avanzato. Allo stato attuale aderiscono all'ipotesi confederata i gruppi del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio (Dorsale Veneta, Laziale, ed Emiliana), Basilicata (col Movimento "Liberiamo la Basilicata"), Dim (Democrazia in Movimento)", e per la Sardegna c'è appunto Libertà di Movimento.

"Sono avviate intense consultazioni - hanno aggiunto gli esponenti M5S - per coinvolgere importanti realtà di altre regioni d'Italia. In tal senso Libertà di Movimento ha promosso la nascita di nuove associazioni toscane e pugliesi con le quali condivide, insieme alle altre regioni, l'idea finale del soggetto confederato". Nei siti internet dei gruppi regionali sarà possibile iscriversi, chiedere informazioni o partecipare alle discussioni per la creazione del nuovo soggetto unico nazionale.