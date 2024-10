Zone interessate alla movida notturna tenute sotto stretto controllo a Cagliari da parte dei Carabinieri: in particolare le pattuglie hanno intensificato i controlli nell'ambito dell'incremento della loro presenza nei luoghi in cui si concentrano residenti e turisti, soprattutto nelle ore notturne.

Etilometro nei posti di blocco, sul lungomare Poetto due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: sono stati sorpresi al volante in condizione di grave alterazione per abuso di alcol. A piede libero un 19enne di Elmas, che in via La Palma era alla guida della sua Golf, sorpreso con un tasso di 2.00 mg/l di alcol, ancora un 38enne di Assemini sempre nella zona del Poetto, è stato fermato a bordo di una Ford Focus: positivo al test alcolemico con un tasso pari a 2.57 mg/l.

Per i due conducenti è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. Durante la notte, anche un arresto: un 36enne di Assemini è finito in manette perché l’equipaggio della Radiomobile l’ha bloccato in flagranza di reato mentre con due cacciaviti era intento a forzare alcuni distributori automatici di vivande in via Pascoli.

I danni ammontano a 500 euro, il pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è finito ai domiciliari e dovrà affrontare il processo con la direttissima.