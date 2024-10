A seguito delle disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 4 marzo scorso, sono già diversi i gestori e i Pr di alcuni locali ben noti a Cagliari che hanno deciso di annullare le serate di venerdì 6 e sabato 7 marzo, nella convinzione che la tutela della salute pubblica sia una priorità assoluta e che sia molto più importante di una serata in discoteca.

Non si tratta di diffondere psicosi o allarmismi inutili – hanno detto a chiare lettere parecchi organizzatori discotecari – ma in questo momento così delicato è necessario prendere ogni contromisura e cautela possibile, anche nel dubbio, la sospensione delle serate è la decisione più saggia da prendere. Sulle fan page ufficiali di locali e disco, appare la comunicazione ufficiale con la quale “la decisione è solo intrapresa come misura cautelativa che vuole far si che gli eventi possano svolgersi in totale sicurezza per i nostri clienti-amici”.

I locali

Per ora, in accordo con Questura, Prefettura, Regione e Comune, hanno già deciso lo stop alle serate danzanti il Soho Discoclub e Room Club di via Newton, oltre al Club 84 di viale Trieste a Cagliari e agli intrattenimenti musicali di sabato del Lido, al Poetto, ancora al Manhà Club in via Venturi e al JkO' Evò di via Contivecchi.