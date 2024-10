153 persone controllate, 82 veicoli fermati, 7 denunce, 13 violazioni al Codice della Strada, 4 patenti di guida ritirate, 2 veicoli sequestrati così come un coltello tipo “pattadese” in osso e acciaio della lunghezza di 22 centimetri.

E’ questo il bilancio dei controlli effettuati sabato notte dai Carabinieri della Compagnia di Alghero al fine di garantire la sicurezza e una “movida” tranquilla nella Riviera del Corallo.

In particolare, 4 persone sono state soprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, altre 3 sono state deferite per condotte illecite, quali porto di oggetti atti a offendere ed inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.