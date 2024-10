I Carabinieri della Compagnia di Alghero nell’ambito dei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa e delle cosiddette “stragi del sabato sera”, nonché della prevenzione illeciti connessi al fenomeno della “movida”, hanno arrestato un 24enne di Uri, A.C. accusato di detenzione di marijuana.

Nello specifico, 500 grammi di droga che sarebbero stati trovati a casa del ragazzo, insieme a due bilancini di precisione e banconote di vario taglio ritenuta provento di attività illecita.

Inoltre, i militari hanno denunciato un giovane algherese, un neopatentato, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto ad accertamento con etilometro è stato trovato con un tasso alcolico superiore ad 1,5 gr/l, denunciandolo, inoltre, perché in possesso anche di un coltello. 

Infine, i militari della Stazione di Ittiri hanno segnalato un 30enne alla Prefettura un assuntore di cocaina.