“In Sardegna, esiste un grande problema ed è quello legato al mal funzionamento delle Motorizzazioni civili. Più volte, noi di Fratelli d’Italia - insieme al collega Mauro Rotelli - abbiamo denunciato la mancanza di personale sia a Nuoro che a Cagliari e, nonostante le promesse e gli annunci dei vari parlamentari di maggioranza, niente è cambiato. Nuovi assunti la risposta del Governo, peccato che il numero (un solo dipendente per ogni Motorizzazione), non è sufficiente a sopperire ai numerosi disagi”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI, dopo la notizia dell’arrivo dei Carabinieri alla Motorizzazione di Cagliari allertati dai cittadini ormai stanchi.



“Io stesso - afferma Deidda - ho scritto lo scorso 26 maggio per sollevare un problema molto delicato inerente l’omologazione delle auto modificate per chi è disabile, ma non ho mai avuto risposta neanche via mail e, stessa sorte, è toccata ai tantissimi cittadini. Adesso basta con questo vergognoso immobilismo”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia.