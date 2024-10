Alle ore 16.48 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di quattro diportisti, i quali, partiti da Bosa a bordo del loro natante da diporto di circa cinque metri, si trovavano alla deriva con il motore in avaria nelle acque antistanti la località S’Archittu a Cuglieri.

È stata immediatamente inviata sul posto la motovedetta Search and Rescue CP 307, anche in considerazione del fatto che l’evoluzione dello stato del mare e del vento avrebbero potuto far ritrovare i quattro malcapitati in una situazione di emergenza.

Alle ore 18.28 la motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto l’unità fornendo una prima assistenza, per poi scortarla, a lento moto, verso l’approdo di Mandriola.