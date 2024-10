Un motociclista sassarese, Luigi Sanna, 62 anni, postino, lotta fra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata dopo che ieri notte ha perso il controllo della sua moto che si è schiantata sulla rotatoria della strada 1 di Predda Niedda, la zona industriale di Sassari. I medici del 118, accorsi sul posto, hanno eseguito le operazioni di rianimazione prima di trasportarlo all'ospedale a bordo di un'ambulanza.

La ricostruzione della dinamica, affidata agli agenti della polizia locale, risulta alquanto difficoltosa per via della mancanza di testimoni. Stando ai primi riscontri il postino viaggiava in sella a uno scooter X9 250 della Piaggio. Arrivato alla rotatoria dell'Unieuro avrebbe colpito il cordolo stradale, facendo un volo di alcune decine di metri prima di schiantarsi al suolo.

Nell'ottobre 2014 in quella stessa rotatoria perse la vita Riccardo Fiori, imprenditore sassarese di 31 anni che, anche per la scarsa illuminazione, colpì la rotatoria in moto e morì in ospedale dopo due giorni di agonia.