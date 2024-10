Una donna tedesca di 59 anni questa mattina, mentre percorreva in sella alla sua moto la Statale 125 in direzione Baunei, al chilometro 189, ha perso il controllo del mezzo di grossa cilindrata e dopo un volo di dieci metri è finita nella scarpata.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro e gli elisoccorritori SAF di equipaggio sull’elicottero VF Drago 54. Ai soccorritori si è presentato uno scenario complesso per il quale si sono dovute applicare tecniche di recupero di derivazione speleo-alpino.

La donna, per fortuna, è finita sopra gli arbusti presenti nella scarpata e cosi l’impatto al suolo è stato attutito. Ha riportato varie contusioni ed è stata stabilizzata e assistita dal personale medico 118 intervenuto con il servizio di elisoccorso.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno disciplinato il traffico ed effettuato i rilievi di legge per risalire alle cause del incidente. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli ulteriori accertamenti sanitari.