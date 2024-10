Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 ad Alà dei Sardi, in prossimità del centro abitato.

Un motociclista di 35 anni residente a La Maddalena, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e dopo un volo di oltre dieci metri è finito in un viadotto.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto un equipaggio dei Vigili del fuoco a bordo dell’elicottero Drago 58.

Fortunatamente il 35enne non ha riportato traumi importanti per cui è risalito in strada autonomamente e ha chiesto aiuto.

Il personale sanitario ha provveduto alle prime cure sul posto, disponendo il suo trasporto con l'elicottero all'ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione e la squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri.