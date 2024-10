Grave incidente stradale questa mattina all'incrocio tra la 554 e e via Torrente a Selargius, un uomo di 56 anni di Selargius è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7,30. Il 56enne viaggiava in sella a una Honda Hornet che, per cause non ancora accertate, è andata a scontrarsi contro una Audi condotta da un 74enne di Sinnai.

A causa dell'impatto, il centauro è stato sbalzato dalla moto finendo sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è fermato per soccorrerlo e ha dato l'allarme. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale di Selargius e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un trauma facciale e toracico.

La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.