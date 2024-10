La squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias, è intervenuta intorno alle 11 di questa mattina nella strada che porta a Plaghemesu, nel territorio di Gonnesa, per l'incendio di un motociclo.

Si trattava di uno scooter Yamaha TMax 500, il cui conducente si è accorto che dalla parte sottostante alla sella fuoriusciva del fumo mentre era in marcia. Fermatosi sulla carreggiata stradale, ha abbandonato la moto chiamando il 115. In pochi istanti lo scooter è stato avvolto dalle fiamme e distrutto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'aupompa serbatoio per spegnere le fiamme e provvedere alla messa in sicurezza della sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di legge.