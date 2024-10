Drammatico incidente in Gallura questa mattina. Sulla strada provinciale che conduce da Olbia a San Pantaleo, un motociclista di 24 anni, Riccardo Dessì, di Sant'Antonio di Gallura, è morto in uno scontro frontale con una Range Rover.

Secondo quanto emerge dai rilievi effettuati dalla Polizia locale di Olbia, il giovane era in sella alla sua moto in direzione Olbia quando, effettuando una manovra di sorpasso, si è scontrato con un'auto che procedeva nella corsia opposta, in direzione San Pantaleo.

La vittima è stata sbalzata dalla moto e il suo corpo è volato oltre la cunetta. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Arzachena, ma per il 24enne non c'era più nulla da fare.