Aveva perso il controllo della Vespa sulla quale viaggiava nella notte finendo contro il guardrail il località Lu Fraili, vicino a San Teodoro. E' morto dopo una notte di agonia Paolo Giacone, turista piemontese di Giaveno (TO).

La vittima, in vacanza con la famiglia a Punta Aldia, si stava dirigendo a bordo della sua Vespa verso San Teodoro quando attorno alle 00,30 ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada cadendo rovinosamente oltre la cunetta. Le condizioni di Giacone, che inizialmente non sembravano destare preoccupazione, si sono improvvisamente aggravate e l'agonia si è protratta per tutta la notte fino a che, all'alba, l'uomo è morto all'Ospedale di Olbia dove era stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico.