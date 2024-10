Un incidente stradale p avvenuto oggi sulla strada che da Escalaplano conduce a Perdesdefogu.

Ad avere la peggio un turista tedesco di 20 anni che viaggiava in sella a una moto finita contro un fuoristrada, per cause da chiarire, all'altezza di una curva. Il conducente dell'altro mezzo è rimasto illeso. Per il centauro è frattura di una gamba e altre lesioni.

Sul posto è intervenuto il 118 e il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Escalaplano e dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Jerzu.