Incidente mortale lungo la statale 195, nel territorio di Villa San Pietro. Nello scontro tra una moto, una Suzuki C3, e un Suv Mitsubishi ha perso la vita il conducente della due ruote.

L'automobilista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi ma nonostante l’intervento dei medici del 118 per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La vittima è Daniele Serra, 34 anni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno far luce sulla dinamica.