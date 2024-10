Una moto di grossa cilindrata condotta da un uomo di 67 anni originario di Cologno Monzese, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda condotta da una donna di Bono.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, giovedì 20 aprile, nel centro abitato del centro della provincia di Sassari.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, subito soccorso dal personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco di Nuoro giunti sul posto hanno messo in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti. La persona contusa, dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.