Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti al km 343 della SS 125, all'incrocio con la circonvallazione esterna Arzachena- Palau, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, un motociclista è andato a scontrarsi con un'autovettura. Lievi ferite per la conducente della Fiat Punto, mentre per il centauro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale di Arzachena. Le due strade hanno subito forti rallentamenti per oltre un'ora, fino alla completa bonifica dell'area.