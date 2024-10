Un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto è avvenuto questa sera attorno alle ore 23 a Sassari, in Via Cesaraccio nel quartiere di Sant'Orsola.

Stando alle prime ricostruzioni Salvatore Tanda, 52enne sassarese alla guida della motocicletta, non avrebbe rispettato uno stop all'altezza del supermercato Pam impattando violentemente contro l'auto che giungeva in senso opposto contemporaneamente. La moto sarebbe volata sul parabrezza di un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze mentre il motociclista sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza finendo sotto una terza auto.

Ad avere la peggio sarebbe stato proprio lui che avrebbe riportato diverse fratture ma, cosciente, è stato soccorso dai volontari del 118 accorsi sul posto e trasportato in Ospedale.

"Il motociclista correva nel ponte di Sant'Orsola Sud" racconta un testimone "quando ad un certo punto c'era nell'incrocio una Chrysler ferma che non sapeva che cosa fare, ha rallentato per non investire la moto che ha preso lo stesso in pieno il muso della Chrysler. La moto è volata sul parabrezza di una macchina parcheggiata lì vicino mentre il motociclista è volato sotto un'altra macchina, sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza e i vigili del fuoco hanno gonfiato dei materassini in modo da sollevare la macchina e estrarre da sotto il signore, l'hanno preso e l'hanno portato subito in ospedale e ora i vigili del fuoco stanno togliendo la moto dal parabrezza della Punto rossa (quella in foto ndr)"