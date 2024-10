Si chiamava Francesco Pani, il 37enne di Ozieri morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Oliena.

Pani procedeva a bordo della sua moto (una Suzuki) sulla strada provinciale che collega il centro barbaricino con la sorgente de Su Cologone quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato frontalmente contro un fuoristrada che procedeva in direzione opposta.

L'auto ha preso fuoco ma i due passeggeri son riusciti, pur feriti, a mettersi in salvo. Per il motociclista ozierese, invece, non c'è stato niente da fare e i medici del 118 non ha potuto che constatarne la morte.