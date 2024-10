“Motivazione e Metodo” è il nome del progetto, voluto dall’Amministrazione comunale di Thiesi e curato dal dottor Franco Ferreri, che vedrà coinvolte tutte le classi dell'Istituto Tecnico Commerciale Giuseppe Musinu.

L’iniziativa, partita questa settimana, è stata illustrata alle classi alla presenza del Sindaco Gianfranco Soletta, dell'Assessore alla Cultura Salvatore Tanca e del vicepreside dell’Istituto Giommaria Pinna.

L’obiettivo è quello di far emergere le risorse favorendo lo sviluppo personale e l’autostima dei ragazzi, oltre che favorirne le loro reali potenzialità ed imparare un metodo di studio. Come ha evidenziato lo stesso dottor Ferreri «La riscoperta delle proprie capacità è un elemento importante che può incidere, direttamente o indirettamente, su una serie di comportamenti problema, come l’abbandono scolastico, e in alcuni casi anche sui fenomeni di bullismo, isolamento, ansie e paure relazionali. Insegneremo ai ragazzi delle strategie al fine di allontanare l’idea dell’abbandono, o di altri comportamenti devianti che potrebbero scaturire da una mancanza di fiducia in se stessi».

Gli incontri saranno organizzati per ogni singola classe della durata di circa 120/150 minuti. Qualche incontro verrà rivolto anche al corso serale per adulti. Per l’occasione l’assessore Tanca ha illustrato agli studenti un'altra iniziativa lanciata dal Comune: l'istituzione di una particolare borsa di studio rivolta non ai singoli studenti meritevoli, ma all'intera classe che al termine dell'anno scolastico raggiungerà la media voti più alta all'interno della scuola.

«Abbiamo pensato ad un qualcosa che potesse favorire una sana competizione tra gruppi e non tra singoli – queste le sue parole -. Il regolamento per l'assegnazione della borsa stabilisce infatti che a fare punteggio sarà la media voti della classe, oltre che il voto di condotta, mentre la presenza di studenti bocciati penalizzerà l'intero gruppo, questo potrebbe portare tutti ad essere stimolati e a stimolare i compagni per raggiungere assieme l'obiettivo. La stessa iniziativa è stata proposta anche alle classi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo».

Soddisfatto anche il primo cittadino Soletta: «La collaborazione con le scuole rappresenta per noi un punto cardine della nostra azione amministrativa, oltre al consueto contributo messo ogni anno in bilancio per l'ampliamento dell'offerta formativa, stiamo proponendo ulteriori iniziative come queste, sempre accolte con piacere da insegnanti e dirigenti scolastici».