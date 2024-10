Raffaello (1483 – 6 aprile 1520), una vita breve e interamente dedicata all’arte, ma grazie alle sue opere sarà eterno.

Il comune di Masullas renderà omaggio all’artista in occasione dei 500 anni dalla morte. L’inaugurazione è prevista per l’8 marzo e resterà aperta fino al 3 giugno.

nei suggestivi spazi dell’ex Convento dei Cappuccini di Masullas,

Il pittore della grazia e della bellezza verrà celebrato attraverso una mostra tributo, l’unica dedicata al maestro allestita in Sardegna. Grazie a ricostruzioni, ristampe e riproduzioni delle sue principali opere, il percorso espositivo si svilupperà in 4 aree tematiche: all’interno di altrettante sale verranno esposte 16 riproduzioni di opere dislocate in vari musei europei (dal ritratto di Giulio II conservato alla National Gallery di Londra, alla “Scuola di Atene” delle stanze vaticane a Roma).





Un quinto spazio sarà dedicato alla contemporaneità attraverso un tributo all’artista con un wall of tribute, in cui giovani artisti in erba rileggeranno i capolavori del genio; infine con un’area esterna si andrà alla scoperta del periodo della “Scuola di Atene”.

«Volontà del percorso espositivo è quella di mostrare i capolavori nel loro formato originale, con riproduzioni 1a1 elaborate su diversi supporti», spiega Eleonora Di Martino per la Full Media Service, azienda curatrice della mostra. «La mostra diventa così anche una sintesi della moderna stampa digitale, passando dalle tecniche di illustrazione su tela, alle immagini LED fino all’affresco digitale».

Il giusto modo per celebrare la grandezza e la fama di un artista universale a 500 anni dalla sua morte, attraverso un’esperienza che permetterà ai visitatori di conoscere e scoprire il suo genio, con la ricostruzione di un angolo della sua bottega, i ritratti, i capolavori dedicati alla sacralità e le grandi opere. Si attraverseranno dunque i 3 momenti principali della breve vita dell’artista, con una suddivisione degli spazi in quattro diverse tematiche: la biografia, con un approfondimento sulla sua oltremodo “moderna” bottega rinascimentale; la ritrattistica; le immagini sacre; le grandi opere.

Raffaello Sanzio è stato l'interprete di un’ideale bellezza classica, canonica, passata poi nel gusto di interi secoli di civiltà e connaturatasi con il nostro ideale di bellezza: con lui non si distingue più tra il bello di natura e il bello artistico. Ma non si tratta, qui, della semplice capacità di imitare l'apparenza delle cose. La complessità del genio di Raffaello implica un’allusione all'equilibrio, al senso dell'armonia, alla solennità: a una bellezza che va oltre il tempo ma che nel tempo si è creata e ha avuto vita. Inaugurazione della mostra: sabato 7 marzo 2020 alle 17, GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani, Ex Convento dei Cappuccini, Masullas, Oristano.