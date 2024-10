L'artista 30enne di Iglesias Moses Concas, vincitore dell'edizione 2016 di Italia's Got Talent, è stato allontanato dalla polizia municipale mentre si esibiva in piazza d'Italia, a Sassari, nella serata di ieri.

L'episodio è stato documentato da alcuni utenti del gruppo Facebook "Segnala a Sassari - Sassari si muove", che hanno postato le foto e un video dell'accaduto raccontando l'episodio.

Concas è divenuto celebre negli anni per la sua capacità di unire il suono dell'armonica al beatbox. Dopo una lunga gavetta come artista di strada, approda con la sua musica nei prestigiosi club londinesi The Box e Roxx attirando l'attenzione della stampa britannica che si è occupata di lui nel The Daily Mail e nel London's Evening Standard. Dopo aver pubblicato due album inizia a girare l'Europa esibendosi nei principali Busker Festivale del continente. Poi, nel 2016, la vittoria del programma Italia's Got Talent, in onda su Canale 5. Nel 2017 la musica di Moses Concas arriva anche al cinema con il film "Moglie e Marito" diretto da Simone Godano.

Nel pomeriggio del 3 aprile, Concas, era intento ad esibirsi in piazza d'Italia, attorniato da decine di curiosi che lo avevano riconosciuto. Ma, secondo quanto raccontato dai presenti, la performance sarebbe stata presto interrotta da due motociclisti della polizia municipale che, fermatisi davanti a lui, avrebbero suonato il clacson invitando l'artista ad abbandonare la piazza.

Concas, che oggi si esibirà a Barcellona, ha ritirato tutto abbandonando la postazione.

Ecco il video tratto dal gruppo Facebook "Segnala a Sassari - Sassari si muove"