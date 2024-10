L'artista Moses Concas è stato derubato durante il suo concerto in occasione della manifestazione "Le vie del vì", ad Alghero.

L'evento, in scena nel centro storico della cittadina catalana, ha promosso l'enologia sarda tra venerdì e sabato.

Il vincitore di Italia's Got Talent 2016, ospite di punta di questa edizione dell'evento, è stato derubato di un didgeridoo, un particolarissimo strumento a fiato, regalatogli per il compleanno e dunque dal grande valore affettivo.

Mentre Mentre Concas faceva suonare l'armonica, il didgeridoo è scomparso e una volta resosi conto dell'accaduto il genio del beatbox si è rivolto agli organizzatori dell'evento che, mortificati, hanno lanciato un appello sui social affinché lo strumento venisse restituito.

"Ragazze e ragazzi di Alghero e di tutta la Sardegna, qualcuno ha preso questo strumento dal palco di Moses Concas, in piazza Pino Piras. Si tratta di un didgeridoo molto particolare sia per la forma che per l'accordatura. Non solo, c'è anche molto valore affettivo per Moses".