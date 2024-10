Con due voli diretti bisettimanali Cagliari e Olbia saranno collegate alla capitale russa da dove si potrà raggiungere anche San Pietroburgo con le coincidenze operate dallo stesso network.

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar: "Questa nuova collaborazione rafforza ulteriormente la rosa dei 56 collegamenti internazionali disponibili dall’aeroporto di Olbia e il suo ruolo di porta di ingresso principale per i turisti stranieri che scelgono la Sardegna come metà delle proprie vacanze. Il mercato russo è di forte interesse per il nostro territorio, non solo per l’alta propensione alla spesa del turista ma anche per le potenzialità destagionalizzanti e di viaggio durante la bassa stagione."

Stessa soddisfazione per i vertici Sogaer di Cagliari. “Abbiamo creduto sin dall’inizio alla partnership con S7 Airlines, vettore che ha saputo cogliere ottimamente la nostra esigenza di espandere il network voli dell’Aeroporto di Cagliari verso destinazioni di primaria importanza dell’Europa orientale”, ha dichiarato Gabor Pinna, presidente della società di gestione del più importante aeroporto. Il suo amministratore delegato, Alberto Scanu ha aggiunto: “Il turismo è un pilastro dell’economia sarda, sia in termini di contributo al PIL che per i posti di lavoro che genera direttamente e indirettamente. Il collegamento aereo con Mosca che abbiamo il privilegio di annunciare oggi, contribuisce a rendere il nostro territorio più accessibile e competitivo a livello globale e migliora l’attrattività della Sardegna nei confronti di un mercato turistico dalle grandi potenzialità per il nostro incoming come quello russo”.

I biglietti aerei potranno essere acquistati sul sito S7.ru, attraverso le App disponibili per IPhone ed Android, in qualsiasi Biglietteria S7 ed in ogni agenzia di viaggio Italiana. Sarà possibilie avere dettagliate informazioni e acquistare biglietti anche attraverso il nostro Contact Centre al numero 8 800 700-0707 (Gratuito per telefonate dalla Russia).