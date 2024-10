Tutto cambia perché nulla cambi diceva qualche tempo fa il Gattopardo.

La nostra isola è una realtà con una storia millenaria, dipinta su paesaggi mozzafiato -spesso fiabeschi- contornati da profumi e colori tanto delicati quanto decisi, con una tradizione unica radicata nel nostro DNA. Ognuno, a suo modo, raccoglie e promuove questo passato, rendendolo un presente vivo e proiettandolo di fatto in un futuro di sviluppi.

Morus, giovane dj ed Artista emergente Sardo, fonde la vibrante essenza della tradizione sarda con l’energia elettrizzante della musica elettronica, con un progetto che emerga nel panorama musicale elettronico.

“Ispantos” (dentro le parole), che vede la partecipazione dei Tazenda -pietra miliare della musica italiana- è il primo singolo di Morus, rilasciato il 7 febbraio 2024 e disponibile su tutti gli store digitali.

Un nuovo brano in stile elettronico, improntato contemporaneamente sull'elettronica e su sonorità sarde, con l’utilizzo di alcune voci e linee melodiche dell’omonimo brano dei Tazenda (Dentro le parole) pubblicato qualche anno fa.

La copertina è stata Ideata e curata da Gianni Dettori (G.D.Photography), che insieme a Gabriele Oggiano (con la sua etichetta DGM Studio) sta curando e seguendo il progetto Morus, che entro il 2024 rilascerà il suo primo EP.

Forte della sua immagine e presenza scenica, l'artista incarna la propria musica nell’aspetto, presentandosi al pubblico col volto coperto da una maschera tradizionale: quella dei Mamuthone. Un lungo vestito col cappuccio contribuiscono a rendere un’immagine ancor più suggestiva.

Non ci resta dunque che dedicarci all’ascolto di “Ispantos”, imbarcandoci su questa navicella per solcare le realtà presenti e passate, proprio come i nostri antenati nuragici facevano nel mediterraneo.