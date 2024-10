A Silius è stato trovato morto all'interno della sua abitazione il 68enne indagato dai carabinieri di San Nicolò Gerrei per violenze sulla moglie. La donna non aveva mai sporto denuncia ma la situazione è degenerata nel fine settimana quando è stata trasportata in ospedale e ricoverata con prognosi di 40 giorni.

Sul posto i militari della Stazione in attesa del medico legale. Dai primi rilievi effettuati, potrebbe trattarsi di un suicidio.