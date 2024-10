“Non ci sono parole, solo lacrime e dolore”. Oggi la comunità di San Teodoro piange per la tragica morte del 22enne Danilo Sulas, morto per salvare il proprio cane precipitato in un pozzo nella frazione di Lutturai dopo aver presumibilmente inseguito un gatto.

Tutta la città si stringe alla famiglia Sulas-Piredda e, per la giornata di oggi, 10 gennaio, è stato proclamato il lutto cittadino. Il giovane si era gettato nella cavità profonda circa sei metri, di cui tre colmi d'acqua.

Ieri mattina la tragica scoperta: sul fondo, insieme al corpo senza vita del ragazzo, sono stati rinvenuti anche quelli del suo cane e del felino. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro.

Dopo il recupero, il corpo, sul quale non è stata disposta autopsia, è stato restituito alla famiglia.

Un dramma che ha sconvolto tutta la Sardegna, in particolare la comunità santeodorese. Quando accadono tragedie del genere sconvolgono e spezzano il cuore, in particolar modo quando a perdere la vita sono i giovani.