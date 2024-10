E' morto dopo giorni di agonia Carlo Ligas, il 52enne investito da un'auto a Oristano lunedì sera. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime ai medici dell'ospedale San Martino, dove era stato ricoverato.

Ligas, noto in città anche per aver corso la Sartiglia del 2002 nelle vesti di Componidori, era ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, con un trauma cranico e gravi lesioni interne.

Non erano ancora le 21 del 25 novembre quando l'uomo era stato travolto da una Volvo mentre attraversava la strada davanti alla tabaccheria che gestiva in via Mattei. Ligas, che gestiva anche il bar Europa nei palazzi Saia, aveva appena chiuso la tabaccheria per rientrare a casa al termine di una giornata di lavoro.